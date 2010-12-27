Петербуржцы попали в список самых необщительных пассажиров такси

Северная столица замкнула пятерку городов-молчунов.

Сервис Uber Russia назвал города-миллионники, в которых люди чаще других используют функцию "не звонить", когда заказывают такси через приложение. Первое место занял Волгоград, где обнаружили наибольшее число интровертов.

Следом расположились Пермь, Воронеж и Омск. Пятерку городов-молчунов замкнул Петербург.

В свою очередь самые общительные пассажиры такси проживают в Челябинске, Казани, Москве, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Жители этих городов не возражают против живого диалога с водителем.

Рейтинг составлялся на основе данных за сентябрь. Аналитики сопоставили число пользователей, указавших в настройках функцию "не звонить", которая не позволяет водителю связаться с пассажиром.

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Фото: pixabay.com