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Петербуржцы попали в список самых необщительных пассажиров такси
Сегодня, 11:24
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Alena_Zinovieva

Петербуржцы попали в список самых необщительных пассажиров такси

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Северная столица замкнула пятерку городов-молчунов.

Сервис Uber Russia назвал города-миллионники, в которых люди чаще других используют функцию "не звонить", когда заказывают такси через приложение. Первое место занял Волгоград, где обнаружили наибольшее число интровертов.

Следом расположились  Пермь, Воронеж и Омск. Пятерку городов-молчунов замкнул Петербург.

В свою очередь самые общительные пассажиры такси проживают в Челябинске, Казани, Москве, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Жители этих городов не возражают против живого диалога с водителем.

Рейтинг составлялся на основе данных за сентябрь. Аналитики сопоставили число пользователей, указавших в настройках функцию "не звонить", которая не позволяет водителю связаться с пассажиром.

Ранее мы писали, что таксист заставил девушку плакать на проспекте Обуховской обороны.

Фото: pixabay.com

Теги: uber russia, рейтинг, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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