Таксист заставил девушку плакать на проспекте Обуховской обороны

Причиной слез, судя по всему, стало ДТП.

Вечером 19 ноября на проспекте Обуховской обороны произошло ДТП с участием такси. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Вторым участником аварии стала Мазда. По словам свидетелей, водитель такси "развернулся не глядя", после чего произошло столкновение. Инцидент случился в районе железнодорожного переезда. О пострадавших не сообщается, однако в результате ДТП пострадали автомобили. Очевидец написал о том, что на проезжей части плачет девушка, по какой причине - не уточняется.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы оценили качество уборки районов города.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"