Петербуржцы оценили качество уборки районов города

В голосовании приняли участие 26 тыс. человек.

Петербуржцы выбрали район города, в котором провели лучшую осеннюю уборку. Интернет-голосование проходило с 21 октября по 11 ноября.

По информации пресс-службы комитета по благоустройству, свое мнение выразили 26 тыс. горожан. Жители Петербурга оценили уборку дворов, скверов, а также территории около школ, детских садов, торговых центров и так далее.

По результатам голосования самым чистым районом после уборки стал Петроградский. Средняя оценка составила 4.39 баллов. Следом за ним идет Кронштадский и Петродворцовый районы.

Антирейтинг возглавил Центральный район.

Сегодня губернатор города заявил о том, что Петербург готов к зиме.

Фото: gov.spb.ru