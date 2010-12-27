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Петербуржцы оценили качество уборки районов города
Сегодня, 21:10
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Петербуржцы оценили качество уборки районов города

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В голосовании приняли участие 26 тыс. человек.

Петербуржцы выбрали район города, в котором провели лучшую осеннюю уборку. Интернет-голосование проходило с 21 октября по 11 ноября. 

По информации пресс-службы комитета по благоустройству, свое мнение выразили 26 тыс. горожан. Жители Петербурга оценили уборку дворов, скверов, а также территории около школ, детских садов, торговых центров и так далее. 

По результатам голосования самым чистым районом после уборки стал Петроградский. Средняя оценка составила 4.39 баллов. Следом за ним идет Кронштадский и Петродворцовый районы. 

Антирейтинг возглавил Центральный район. 

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Фото: gov.spb.ru 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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