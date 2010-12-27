Александр Беглов: Петербург полностью готов к зиме

В Северной столице завершилась паспортизация районов к зимнему сезону.

Все 18 районов Петербурга готовы к зиме. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов во время рабочего объезда Петроградского района 19 ноября.

Дело в том, что все районы получили паспорта готовности объектов инженерно-энергетического комплекса. В этом году власти учли опыт зимы 2018 года, поэтому подготовка будет продолжаться.

Глава города побывал в Центральной диспетчерской управления "Петербургтеплоэнерго", где идет контроль за работой более 300 объектов теплоснабжения по всему Петербургу. Александр Беглов пообещал, что даже в случае каких-либо аварий, петербуржцы не останутся без тепла: на этот случай все котельные оснастили резервными схемами электроснабжения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург получит 200 снегоуборочных машин до конца ноября.

Фото: Piter.TV