Петербург получит 200 снегоуборочных машин до конца ноября

До конца ноября Петербург получит 200 единиц снегоуборочной техники. По словам губернатора города Александра Беглова, город почти полностью готов к зимнему сезону.
Глава Северной столицы посетил объекты Невского района, в том числе снегоплавильный пункт на Октябрьской набережной, который способен утилизировать 7 тыс. кубометров снега в сутки. Снегоприемные площадки полностью готовы к работе с 20 октября. А к 20 ноября паспорта готовности получат все теплосетевые и теплоснабжающие компании.
Ранее глава Жилкома Виктор Борщев заявил, что прошлогодние ошибки учтены, проанализированы и приняты меры, которые помогут не повториться данной ситуации.
Фото: Piter.TV
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