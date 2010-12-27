Петербург получит 200 снегоуборочных машин до конца ноября

Власти пообещали, что город будет полностью готов к зиме к 20 ноября.

До конца ноября Петербург получит 200 единиц снегоуборочной техники. По словам губернатора города Александра Беглова, город почти полностью готов к зимнему сезону.

Глава Северной столицы посетил объекты Невского района, в том числе снегоплавильный пункт на Октябрьской набережной, который способен утилизировать 7 тыс. кубометров снега в сутки. Снегоприемные площадки полностью готовы к работе с 20 октября. А к 20 ноября паспорта готовности получат все теплосетевые и теплоснабжающие компании.

Ранее глава Жилкома Виктор Борщев заявил, что прошлогодние ошибки учтены, проанализированы и приняты меры, которые помогут не повториться данной ситуации.

Фото: Piter.TV