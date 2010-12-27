Беглов: "Петербург будет полностью готов к зиме до 20 ноября"

Сейчас идёт паспортизация районов.

Санкт-Петербург должен полностью подготовиться к зиме до 20 ноября. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Идет паспортизация районов, и до 15 ноября все районы должны получить паспорта готовности к зиме. Подготовка завершится к 15-20 ноября, – заявил Беглов

На данный момент город еще ждёт всю закупленную зимнюю технику (еще 200 единиц). Ранее глава Жилкома Виктор Борщев заявил, что прошлогодние ошибки учтены, проанализированы и приняты меры, которые помогут не повториться данной ситуации.

По данным городского комитета здравоохранения, с 1 декабря 2018 по 20 февраля 2019 года количество случаев травм по причине падения людей из-за гололеда или обрушения наледей с крыш составило 4 тысячи 75. В больницы доставили 3 тысячи 734 человека. Два человека погибли.

Более 86 тысяч кубометров мусора: в Петербурге завершился месячник по благоустройству.

Фото: Piter.TV