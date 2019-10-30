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Более 86 тысяч кубометров мусора: в Петербурге завершился месячник по благоустройству

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Во Фрунзенском районе убрали последний мусор.

В Петербурге завершается месячник по уборке и благоустройству города. Во Фрунзенском районе убирают последний мусор, очищают фасады и прореживают кустарники.

Удалось очистить более 50 миллионов квадратных метров дворовых территорий. Из них 25 миллионов  – это газоны. 86 тысяч кубометров мусора, в основном это листва, было вывезено с дворовых территорий.

Владимир Латыпов, начальник отдела санитарного содержания и благоустройства Жилищного комитета

Уборка прошла во дворе дома 13 по Пражской улице. Сегодня готовиться к зиме в районе помогают 40 единиц техники и 510 дворников.

Готовимся к зиме, убираем листву, которую собрали за период месячника. Вывозим мешки с листвой, подрезаем ветки, сразу осматриваем детское и спортивное оборудование, смотрим по мусору и где-то уже подсыпаем дорожки, потому что скользко, сегодня уже минус.

Елена Сальман, замглавы администрации Фрунзенского района

В месячнике по благоустройству принимали участие не только комитеты и администрация города, но и обычные горожане. Петербуржцам предлагают оценить качество уборки.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: благоустройство города, месячник, месячник спб, фрунзенский район
Категории: Районы Петербурга, Картина дня, Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

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