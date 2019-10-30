Более 86 тысяч кубометров мусора: в Петербурге завершился месячник по благоустройству

В Петербурге завершается месячник по уборке и благоустройству города. Во Фрунзенском районе убирают последний мусор, очищают фасады и прореживают кустарники.
Удалось очистить более 50 миллионов квадратных метров дворовых территорий. Из них 25 миллионов – это газоны. 86 тысяч кубометров мусора, в основном это листва, было вывезено с дворовых территорий.
Владимир Латыпов, начальник отдела санитарного содержания и благоустройства Жилищного комитета
Уборка прошла во дворе дома 13 по Пражской улице. Сегодня готовиться к зиме в районе помогают 40 единиц техники и 510 дворников.
Готовимся к зиме, убираем листву, которую собрали за период месячника. Вывозим мешки с листвой, подрезаем ветки, сразу осматриваем детское и спортивное оборудование, смотрим по мусору и где-то уже подсыпаем дорожки, потому что скользко, сегодня уже минус.
Елена Сальман, замглавы администрации Фрунзенского района
В месячнике по благоустройству принимали участие не только комитеты и администрация города, но и обычные горожане. Петербуржцам предлагают оценить качество уборки.
Фото и видео: Piter.TV
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