В Воронежской области военнослужащего арестовали по подозрению в госизмене

Мужчина передавал данные украинской разведке.

В Воронежской области военнослужащего арестовали по подозрению в государственной измене. Об этом рассказали представители Центра общественных связей силового ведомства. Эксперты полагают, что мужчина работал на украинскую разведку. Они уточнили, что фигурантом расследования стал представитель Западного военного округа.

Сотрудниками ФСБ в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", задержан военнослужащий Западного военного округа. ЦОС ФСБ РФ

В надзорном ведомстве полагают, что военный передавал иностранным спецслужбам сведения, касающиеся российских Вооруженных сил. Утечка данных сведений может нанести ущерб для обороноспособности страны.В настоящее время подозреваемый находится под стражей в соответствии с решением Воронежского гарнизонного военного суда.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

