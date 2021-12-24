ФСБ: Николай Братусин признал вину.

Руководителя ГУП "Крымгеология" задержали по подозрению в крупной взятке. Об этом рассказали представители пресс-службы надзорного регионального ведомства. По данным ФСБ, мужчина пойман на территории Севастополя. Операция прошла во время вручения Николаю Братусину очередного "денежного вознаграждения" в размере 40 тысяч рублей.

Следствие полагает, что предприниматель берет взятки с весны 2021 года. Он якобы потребовал от одного из бизнесменов деньги в обмен на возможность закупки гравия. Братусин управляет в регионе процессом добычи и продажи сыпучих строительных материалов, которая проводится в карьере в Белогорского района

Далее директор ГУП организовал заключение договора поставки инертных материалов с коммерсантом, убедив его таким образом в беспрепятственном осуществлении отгрузки товара. пресс-служба ФСБ по региону

В ФСБ полагают, что общая сумма взяток составила 365 тысяч рублей. Деньги передавались лично в руки фигуранту расследования или направлялись на банковские карты аффилированных лиц. В офисах и квартире подозреваемого проведены обыски. Силовики изъяли документы. На данный момент Братусин признал вину по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, а также штрафы.

ССК задержал подозреваемого в оскорблении памяти ветерана в Смоленской области.

Фото и видео: Telegram / Крыминформ