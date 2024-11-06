Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 32 человека, среди которых один ребенок.

В Воронежской области в результате взрыва газа в многоэтажке погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Инцидент произошел в ночь на 6 ноября в Нововоронеже. Поступило сообщение о возгорании квартиры на втором этаже девятиэтажного дома. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 32 человека, среди которых один ребенок. В ходе тушения был обнаружен погибший.

Отмечается, что в результате взрыва газа огнем повреждено три квартиры. На месте пожара работали 48 специалистов и 16 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области в ДТП погибли два человека.

Видео: МЧС Воронежской области