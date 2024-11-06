Также сообщается о пострадавшей женщине.

В Челябинской области в ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел 5 ноября 27-м километре автодороги Бишкиль – Варламово. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-211440 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Renault Arkana. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ скончались от полученных травм на месте. Также сообщается о пострадавшей женщине.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане сотрудники МЧС потушили горящую технику.

Видео: Госавтоинспекция Челябинской области