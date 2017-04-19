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В Татарстане сотрудники МЧС потушили горящую технику

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Три грузовика загорелись в результате ДТП.

В Татарстане сотрудники МЧС потушили горящую технику. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 3 ноября на 776 километре федеральной автодороги М7. Поступило сообщение о ДТП с участием четырех грузовиков. Из них три фуры загорелись. В результате ДТП пострадал один человек.

В тушении пожара участвовали 30 специалистов и шесть единиц техники. Спустя время огонь был локализован. Движение по трассе восстановили и открыли по одной полосе в каждом направлении.

Ранее мы сообщали, что в Челябинске сгорели три дома во время крупного пожара.

Видео: МЧС России

Теги: дтп, мчс россии, пожар, татарстан
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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