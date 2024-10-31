Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров.

В Челябинске сгорели три дома во время крупного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Инцидент произошел в ночь на 31 октября в СНТ "Любитель-1". Поступило сообщение о возгорании садового дома. Огонь перекинулся еще на два соседних здания.

Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. В его тушении участвовали 28 специалистов и семь единиц техники. Пострадавших нет. Причину пожара установят специалистам отделения дознания.

Ранее мы сообщали, что в Черкесске прогремел взрыв в многоквартирном доме.

Видео: МЧС Челябинской области