В Челябинске сгорели три дома во время крупного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Инцидент произошел в ночь на 31 октября в СНТ "Любитель-1". Поступило сообщение о возгорании садового дома. Огонь перекинулся еще на два соседних здания.
Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. В его тушении участвовали 28 специалистов и семь единиц техники. Пострадавших нет. Причину пожара установят специалистам отделения дознания.
Ранее мы сообщали, что в Черкесске прогремел взрыв в многоквартирном доме.
Видео: МЧС Челябинской области
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