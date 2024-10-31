В Черкесске прогремел взрыв в многоквартирном доме

В Черкесске прогремел взрыв газа в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Карачаево-Черкессии.
Инцидент произошел утром 31 октября на улице Лободина. По предварительной информации, в результате вспышки паров газовоздушной смеси погиб один человек. Также сообщается о девяти пострадавших.
Из дома эвакуировали 52 человека, для них организовали пункт временного размещения. На месте работают 92 человека и 29 единиц техники. К месту происшествия выехали следователи и криминалисты регионального управления СК.
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Видео: МЧС России
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