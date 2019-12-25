В Воронежской области в ДТП с бетоновозом погибли 3 человека

Минивэн на скорости влетел в стоящий на обочине грузовик.

Утром в четверг в Воронежской области в ДТП погибли 3 человека.

Авария произошла в 6 утра сегодня, 22 октября, на 93 километре автодороги Трасса М-4 - Бутурлиновка - Калач. Минвэн "Тойота" на скорости врезался в стоящий на обочине грузовик "Ман". В результате мощного удара автомобиль получил серьезные повреждения.

Три человека из минвэена погибли на месте ДТП, еще 4 человека с травмами различной тяжести доставлены в районную больницу г. Калач.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал о подобной аварии в Иркутской области, где маршрутка врезалась в попутный грузовик с прицепом.

Фото: МВД по Воронежской области