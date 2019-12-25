В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 31 мая. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Гусев.
С 12 мая в области ввели обязательный масочный режим. Строгую самоизоляцию в Воронежской области ввели 31 марта.
До 31 мая в регионе приостановлена работа всех организаций физической культуры и спорта, непродовольственных магазинов, торговых центров, рынков и ярмарок.
Продовольственные магазины и магазины с товарами первой необходимости продолжат работать — как и аптеки, автомагазины и салоны сотовой связи.
Кафе, рестораны, бары, бани, парки, скверы и прочие общественные места по-прежнему будут закрыты. Всем приехавшим в Воронежскую область из других регионов следует сообщить о своём местонахождении на специальную горячую линию и уйти на двухнедельную самоизоляцию.
Жителям рекомендовано не покидать регион и максимально сократить выходы из дома. При этом им разрешили одиночные прогулки и такие же занятия спортом на улице.
Ранее на Кубани разрешили работать промышленным предприятиям.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все