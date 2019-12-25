С 23 мая смогут работать предприятия строительного комплекса, автосалоны, магазины строительных материалов.

На Кубани разрешили работать промышленным предприятиям. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба в регионе.

По его словам, возобновить работу смогут промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также предприятия связи. Также с 23 мая смогут работать предприятия строительного комплекса, автосалоны, магазины строительных материалов, фирмы, которые предоставляют бытовые услуги, непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров.

Ранее мы писали, что власти Кубани решили продлить режим самоизоляции.