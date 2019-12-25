Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции

В Краснодарском крае режим карантина из-за пандемии коронавируса продлили до 23 мая. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев, сообщило ТАСС.
В ходе заседания оперативного штаба губернатор Кубани сказал, что власти "не могут и не имеют права" отказаться от карантинных мер.
Самоизоляция - единственный способ спрятаться от коронавируса. Мы должны продлить карантин до 23 мая как минимум
Вениамин Кондратьев
По данным на 10 мая в регионе зарегистрировано 1 929 заболевших коронавирусом. Из больницы выписали 628 человек, 22 пациента скончались.
С начала эпидемии во всей России зафиксировано 209 688 случаев заболевания COVID-19, 34 306 человек выздоровело, 1 915 скончались.
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