В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами

Огонь распространился на 1200 кв.м, пострадавших нет.

Склад с деревянными поддонами загорелся на территории города Воронеж. Об этом рассказали региональные представители пресс-службы экстренного ведомства. Специалисты ГУ МЧС уточнили, что пламя распространилось на площади в 1200 квадратных метров. Сообщение о воспламенении поступило диспетчерам около 09:40 утра по местному времени (совпадает с московским). В настоящее время сведений о пострадавших нет. В ликвидации последствий огня принимают участие 80 человек личного состава и 22 единицы техники.

Поо адресу: Воронежская область, город Воронеж, Железнодорожный район, улица Ленинский проспект, д. 174. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений горело складское помещение. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Официальный представитель ГУМЧС по Воронежской области отметил, что в тушении задействованы 20 пожарных расчетом. Эксперты фиксируют проблемы, связанные с водоснабжением, поэтому поливомоечные машины от администрации региона задействованы на подвоз воды пожарным службам.

В Пушкине на улице Васенко вспыхнул балкон.

Фото и видео: Telegram /ГУ МС России