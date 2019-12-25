В Воронеже задержали бывшего замглавы УГИБДД с 22 квартирами

СМИ: Игорь Качкин подозревается в экономических преступлениях.

В Воронеже задержали бывшего заместителя главы УГИБДД с 22 квартирами. Об этом рассказали региональные правоохранительные органы. По данным МВД, в преступлениях подозревается подполковник Игорь Качкин. В его собственности оперативники нашли 22 квартиры с общей стоимостью в 50 млн рублей. Мужчину поймали 19 июля. В его отношении ведутся дела экономического характера.

Напомним, что в феврале сообщалось о том, что прокуратура нашла у представителя полиции квартиры и земельные участки на сумму 63 млн рублей. При этом оплата труда подполковника составила 60 тысяч рублей. Его старший брат также работает полицейским, а родители - обычные пенсионеры. В отношении подозреваемого ведется служебная проверка. В настоящее время сотрудник отстранен от должностных обязанностей.

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Фото: Piter.tv

