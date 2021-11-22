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В Воронеже водитель вытолкнул женщину без маски из автобуса

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Региональная прокуратура начала проверку произошедшего.

В Воронеже водитель автобуса вытолкнул женщину из салона транспортного средства, так как у нее не было маски. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежской области.

По информации ведомства, в интернете было опубликовано видео, на кадрах которого водитель автобуса применяет к женщине физическую силу и выталкивает ее из салона. При этом мужчина оскорбляет пассажирку и общается с ней, используя в своей речи обсценную лексику. 

Прокуратурой города Воронежа начата проверка по публикациям средств массовой информации о нападении водителя маршрутного автобуса на пассажирку.

из сообщения региональной прокуратуры 

По информации Telegram-канала SHOT, в отношении водителя уже начали служебную проверку. Мужчину отстранили от работы.  

Ранее в Казани более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из общественного транспорта.

Видео: ВКонтакте / Типичный Воронеж 

Теги: автобус, водитель выгнал пассажира, воронеж
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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