В Воронеже водитель вытолкнул женщину без маски из автобуса

Региональная прокуратура начала проверку произошедшего.

В Воронеже водитель автобуса вытолкнул женщину из салона транспортного средства, так как у нее не было маски. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежской области.

По информации ведомства, в интернете было опубликовано видео, на кадрах которого водитель автобуса применяет к женщине физическую силу и выталкивает ее из салона. При этом мужчина оскорбляет пассажирку и общается с ней, используя в своей речи обсценную лексику.

Прокуратурой города Воронежа начата проверка по публикациям средств массовой информации о нападении водителя маршрутного автобуса на пассажирку. из сообщения региональной прокуратуры

По информации Telegram-канала SHOT, в отношении водителя уже начали служебную проверку. Мужчину отстранили от работы.

Ранее в Казани более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из общественного транспорта.

Видео: ВКонтакте / Типичный Воронеж