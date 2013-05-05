В Казани более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из общественного транспорта

Жители города были предупреждены о новых ограничениях, однако это не помогло избежать случившегося.

В Казани более 500 человек высадили из общественного транспорта, так как у них не было при себе QR-кодов. Об этом сообщает муниципальное унитарное предприятие "Метроэлектротранс Казань" в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ранее жители города были предупреждены о новых ограничениях, однако это не помогло избежать произошедшего.

На 07:30 кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава более 500 человек. из сообщения МУП "Метроэлектротранс Казань"

Известно, что один из пассажиров трамвая в столице Татарстана отказался предъявлять QR-код и не стал выходить из салона транспортного средства. Он вызвал полицию и заявил, что кондуктор нарушает закон. Задержка движения составила около получаса.

В метрополитене, согласно данным "Метроэлектротранса", сложилась похожая ситуация. Перед входом на станции жители Казани начали возмущаться и срываться на контролеров. Так, одна из женщин устроила скандал, потому что ее не пропустили со справкой о вакцинации первым компонентом препарата от COVID-19.

Компания попросила жителей Татарстана отнестись к новым ограничениям с пониманием.

Ранее главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что заболеваемость коронавирусом в регионе снизилась в 120 раз, чему поспособствовало введение QR-кодов и других мер по противодействию COVID-19.

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