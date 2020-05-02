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В Воронеже выпал из окна врач Новоусманской районной больницы

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Подробности ситуации приводят местные СМИ "МОЁ! Online" и "Вести Воронеж".

В ночь на субботу, 2 мая, стало известно, что из окна Новоусманской больницы выпал врач Александр Шулепов, который был заражен коронавирусом COVID-19. Шулепов был госпитализирован с переломом основания черепа, в тяжелом состоянии. 

По факту происшествия проводится проверку. Местные СМИ указывают на то, что болезнь у Шулепова протекала в легкой форме, он готовился к выписке.

Отметим, что Шулепов ранее в видео его коллеги Александра Косякина заявил, что его заставляют работать на скорой помощи, несмотря на положительный тест на COVID-19. В Минздраве указали, что Шулепов мог заразиться коронавирусом "за пределами основной работы", а фельдшер позже опроверг свои слова.

Ранее мы сообщали о том, что умерла врио главврача госпиталя в Красноярске. Врачи неделю боролись за жизнь специалиста.

Теги: больница, воронеж, коронавирус
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня, Новости России,

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