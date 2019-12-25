Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске

Врачи неделю боролись за жизнь специалиста.

Стало известно, что 1 мая ушла из жизни временно исполняющая обязанности главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая. Как сообщили на сайте краевого Минздрава, она находилась на лечении в больнице после падения с высоты.

Елена Непомнящая более 20 лет проработала в региональной системе здравоохранения.

Отметим, что первые сообщения о госпитализации врача появились 26 апреля. В больнице оказалась исполняющая обязанности главного врача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн. Сообщается, что она выпала из окна 5-го этажа учреждения. По факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку. Краевой Минздрав опроверг информацию о том, что инцидент произошел во время рабочего селекторного совещания.