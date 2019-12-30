И.о. главврача красноярского госпиталя сорвалась с 5-го этажа

Об этом РИА "Новости" сообщили источники в правоохранительных органах региона.

Утром в воскресенье, 26 апреля, стало известно о том, что в реанимации оказалась исполняющая обязанности главного врача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн. Сообщается, что она выпала из окна 5-го этажа учреждения.

В настоящее время врач находится в реанимации, медицинские специалисты пока не делают прогнозов ее состояния.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее стало известно о том, что в больницу попала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Как отметил представитель больницы, в которую попала чиновница, она была госпитализирована с сердечным приступом – ярко выраженной стенокардией.