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И.о. главврача красноярского госпиталя сорвалась с 5-го этажа
Сегодня, 9:58
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fvbykov

И.о. главврача красноярского госпиталя сорвалась с 5-го этажа

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Об этом РИА "Новости" сообщили источники в правоохранительных органах региона.

Утром в воскресенье, 26 апреля, стало известно о том, что в реанимации оказалась исполняющая обязанности главного врача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн. Сообщается, что она выпала из окна 5-го этажа учреждения.

В настоящее время врач находится в реанимации, медицинские специалисты пока не делают прогнозов ее состояния.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку. 

Ранее стало известно о том, что в больницу попала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Как отметил представитель больницы, в которую попала чиновница, она была госпитализирована с сердечным приступом – ярко выраженной стенокардией.

Теги: красноярск
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия,

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