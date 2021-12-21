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В Воронеже проверяют видео с привязанным к мчащейся машине снегокатом

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Машина со снегокатом ехала на скорости в 90 километров в час.

В Воронеже проверяют видео с привязанным к мчащейся машине снегокатом. Об этом журналистам рассказали в региональном представительстве правоохранительных органов. Руководитель пресс-службы Наталья Куликова объяснила, что в социальных сетях появился ролик, на котором по дороге на скорости порядка 90 километров в час мчится снегокат с неизвестным за рулем. При этом транспортное средство было привязано к автомобилю. 

По опубликованному видео сотрудники полиции установят все обстоятельства и примут меры к правонарушителю.

пресс-служба МВД РФ по региону

В коротком видео заметно, что справа за едущей экстремальной скорости машине привязан снегокат с молодым человеком. В кадре видно, что снегокат создает искры от быстрого трения о заснеженную поверхность трассы.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости
 

Теги: воронежская область, гибдд, снегокат
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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