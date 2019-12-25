В Воронеже на остановке столкнулись 2 маршрутки

В результате ДТП пострадали 3 пассажира.

Сегодня утром, 6 ноября, в Воронеже в Московском районе маршрутная "Газель" протаранила стоящий маршрутный ПАЗ.

РИА Воронеж сообщает, что авария произошла в 9.10 на остановке "Улица 45-й Стрелковой Дивизии". 47-летний водитель "Газели" с пассажирами врезался на остановке в автобус ПАЗ под управлением 48-летнего водителя. В это время из ПАЗика выходили пассажиры.

В результате столкновения 2 пассажира ПАЗ и 1 пассажир микроавтобуса получили травмы. По факту ДТП проводится проверка.

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Фото:ВК, Жесть Воронежа