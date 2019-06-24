В Курске иномарка на тротуаре сбила двоих детей у мужчину

Иномарка вылетела на тротуар после столкновения с "ягуаром" под управлением молодой девушки.

Сегодня утром, 6 ноября, в центре Курска в результате ДТП автомобиль вылетел на тротуар и сбил троих пешеходов, сообщает РИА Новости.

Авария произошла в 7 часов 50 минут. На пересечении улиц Ленина и Мирная столкнулись автомобили "Ягуар" под управлением 27-летней девушки и автомобиль "Киа" под управлением 52-летнего мужчины. От удара "Киа" вылетела на тротуар и сбила двух подростков 2003 года рождения и мужчину 1952 года рождения.

В результате ДТП трое пострадавших госпитализированы в больницу. Все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Фото:ВК, ЧП Курск