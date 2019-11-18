Под Курском в ДТП пострадали 5 человек

В Курской области в ДТП с двумя иномарками пострадали 5 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону. На автодороге Дьяконово - Суджа на 17 километре не смогли разъехаться встречные автомобили ВАЗ и "Рено".
В результате ДТП пострадали оба водителя мужчины, две пассажирки женщины из каждой машины и 13-летняя девочка из автомобиля ВАЗ. Характер травм не сообщается.
ГИБДД выясняет все обстоятельства ДТП.
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Фото: Piter.TV
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