Вблизи деревни Борисово произошла авария с двумя пострадавшими

Очевидцы рассказали, что у женщины-водителя изо рта течет кровь.

В Приозерском районе Ленобласти сегодня, 20 ноября, лоб в лоб столкнулись две иномарки. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Вблизи деревни Борисово дорогу не смогли поделить легковушки. По словам свидетелей, в аварии пострадали два человека. Женщина получила сотрясение головного мозга и травму лица. Мужчина оказался зажат в автомобиле.

Информация о случившемся уточняется. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ДТП на трассе "Вологда - Новая Ладога" погибли три человека.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург