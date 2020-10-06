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Вблизи деревни Борисово произошла авария с двумя пострадавшими
Сегодня, 17:30
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Вблизи деревни Борисово произошла авария с двумя пострадавшими

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Очевидцы рассказали, что у женщины-водителя изо рта течет кровь.

В Приозерском районе Ленобласти сегодня, 20 ноября, лоб в лоб столкнулись две иномарки. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Вблизи деревни Борисово дорогу не смогли поделить легковушки. По словам свидетелей, в аварии пострадали два человека. Женщина получила сотрясение головного мозга и травму лица. Мужчина оказался зажат в автомобиле. 

Информация о случившемся уточняется. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ДТП на трассе "Вологда - Новая Ладога" погибли три человека.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: деревня борисово, страшное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Новости Ленинградской области,

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