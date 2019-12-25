В ДТП на трассе "Вологда - Новая Ладога" погибли три человека

На автодороге столкнулись грузовик и легковушка.

В субботу, 20 ноября, в Волховском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Погибли три человека. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Примерно в 18 часов вечера на 507-м километре трассы "Вологда - Новая Ладога" иномарка "Киа" вылетела на полосу встречного движения и ударилась об грузовик "Мен". От полученных травм 48-летняя автоледи погибла на месте аварии. Скончались и пассажиры, которые ехали на задних сидениях в легковушке. Ими оказались пожилые люди.

Водитель фуры получил травмы. После осмотра медиками его отпустили на домашнее лечение. Подробности аварии уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Петербург вошел в тройку лидеров по количеству ДТП с электросамокатами.

Фото: Piter.tv