Петербург вошел в тройку лидеров по количеству ДТП с электросамокатами

Лидером стала Москва, где зафиксировали 99 аварий.

В Петербурге зафиксировали 75 аварий с участием средств индивидуальной мобильности за первые девять месяцев этого года. Город занял второе место в антирейтинге. Об этом 20 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на подготовленный МВД России обзор о дорожно-транспортной аварийности в стране.

Лидером стала Москва, где зафиксировали 99 аварий. В Краснодарском крае - 30 аварий и Свердловская область – 27 аварий. По данным министерства, всего с начала года в России произошло 416 автоаварий, в которых люди передвигались на средствах индивидуальной мобильности. Так в них погибли 10 человек, еще 438 пострадали.

В МВД уточнили, что аварии чаще всего происходят в момент выезда с прилегающей к дороге территории, на перекрестках и пешеходных переходах.

Ранее на акции "Электроосень" в Петербурге и Ленобласти соберут сломанную технику.

Фото: Piter.tv