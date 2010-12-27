Появились фото с места столкновения двух фур в Бокситогорском районе

Сотрудники ОГИБДД по Бокситогорскому району проводят проверку по факту ДТП.

Вчера, 10 ноября в Бокситогорском районе Ленобласти произошло страшное столкновение двух грузовиков. Об этом пишет группа "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Страшное ДТП произошло 10 ноября в 16:50 на 423 километре автодороги А-114. За несколько секунд до столкновения 55-летний водитель большегруза "Скания" выехал на встречную полосу. На встречу ему ехал 44-летний водитель грузовика "Volvo".

В результате автомобилистам не удалось избежать аварии. В результате ДТП оба водители и пассажир, находившийся в "Volvo" доставлены в медучреждение с травмами средней степени тяжести.

Ранее Piter.TV сообщил, что во Всеволожском районе ночью загорелся частный дом.

Фото: ВКонтакте/ "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург"