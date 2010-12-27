Во Всеволожском районе ночью загорелся частный дом

Сотрудники ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти заявили, что информация о пострадавших не поступала.

Ночью во Всеволожском районе произошло возгорание частного дома в массиве Дунай. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

О пожаре стало известно 12 ноября в 03:10 утра. Дача загорелась в СНТ Карла Либкхнета. Когда восемь сотрудников двух пожарно-спасательных частей приехали на место происшествия, то в огне полыхало 54 квадратных метра. Пожар удалось ликвидировать к 04:07.

В результате по факту возгорания проводится дознание. Информация о пострадавших в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти не поступала.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Луге после разлива реки продолжает подниматься уровень воды.

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