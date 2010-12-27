В Ленобласти произошло страшное ДТП с водителем скутера и иномаркой

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Киришском районе произошло страшное ДТП с участием скутера и легковушки. Об этом пишет "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург" в социальной сети ВКонтакте.

О происшествии стало известно 16 ноября. В районе 18 км автодороги "Кириши – Будогощь – Смолино" 44-летний водитель скутера не уступил дорогу иномарке "Ford", за рулем которой находился 32-летний гражданин. Произошло столкновение и оба водителя получили тяжелые травмы и были госпитализированы бригадой скорой помощи.

По последним данным, пассажир скутера впал в кому.

Ранее Piter.TV сообщил, что появилось видео с подробностями о задержании автоугонщиков в промзоне под Всеволожским районом.

Фото: "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург" /ВКонтакте