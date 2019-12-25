Во Владимирской области в лобовом ДТП с грузовиком погибли 2 женщины из Москвы

Женщина на иномарке пошла на обгон и врезалась в грузовик.

Две москвички разбились на трассе во Владимирской области.

ТВ МИГ сообщает, что накануне, 5 октября, под Киржачом Владимирской области возле деревни Мележи произошла жуткая лобовая авария с грузовиком и легковой иномаркой. Предварительно установлено, что за рулем иномарки была 52-летняя жительница Москвы. На прямом участке дороге она пошла на обгон и допустила столкновение с встречным грузовиком "Ман".

В результате аварии на месте ДТП погибла 70-летняя пассажирка, жительница столицы. Водитель умерла в реанимации в районной больнице.

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Фото:ВК, Подслушано Киржач