На трассе "Дон" в Липецкой области в ДТП погибли 3 человека

Авария произошла в Задонском районе.

В Липецкой области в Задонском районе произошло ДТП с 3 погибшими.

Интерфакс России со ссылкой на региональное управление МВД сообщает, что авария произошла утром во вторник на трассе М4 "Дон". На дороге около 6 утра столкнулись легковая иномарка "Шевроле" и грузовик.

От полученных травм скончались водитель иномарки и два его пассажира. По предварительным данным причиной аварии стало несоблюдение дистанции.

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Фото: Piter.TV