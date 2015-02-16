На улице Типанова в ДТП с маршрутками пострадали дети

Пассажиры сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести.

В Московском районе накануне, 6 мая, произошла автомобильная авария, в которой пострадали 12 человек. Известно, что медицинская помощь понадобилась трем детям. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Две маршрутки столкнулись на улице Типанова. Пострадавшие сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести. Ситуацию взяли на контроль в надзорном ведомстве. Началось административное расследование. Причина ДТП уточняется.

Ранее на Piter.tv: в Невском районе мошенники продавали пенсионерам БАДы под видом лекарств за 250 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга