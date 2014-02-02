СК начал проверку по факту избиения подростка.

В Воронеже мужчина напал на подростка в маршрутке. Об этом сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

Инцидент произошел 4 августа. В социальных сетях появилась информация о конфликте между мужчиной и подростком в маршрутном такси. Сообщалось, что тот сделал замечание мальчику, который разговаривал всю дорогу по телефону. Затем мужчина применил к подростку удушающий прием и ударил по лицу. Пассажиры маршрутки требовали от него отпустить несовершеннолетнего.

СК начал проверку по факту избиения подростка. Тот обратился с заявлением в полицию. Также в СК пообещали принять процессуальное решение по результатам организованной проверки.

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