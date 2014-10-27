В Балашихе мужчина открыл стрельбу после драки во дворе дома

Один человек пострадал в результате инцидента.

В Балашихе мужчина открыл стрельбу после драки во дворе жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел вечером 1 августа на улице Яганова. По предварительной информации, между двумя мужчинами и неизвестными гражданами произошел словесный конфликт, переросший в драку. В ходе конфликта один из участников достал пистолет и выстрелил из него несколько раз, после чего скрылся с места происшествия.

Один человек пострадал в результате инцидента. Его госпитализировали с телесными повреждениями. Сотрудники полиции разыскивают лиц, причастных к конфликту.

Ранее мы сообщали, что неизвестные подожгли военкомат в Улан-Удэ.

Видео: Telegram / SHOT