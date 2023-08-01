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Неизвестные подожгли военкомат в Улан-Удэ

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Инцидент попал на записи с камер мобильных устройств местных жителей.

Неизвестные злоумышленники подожгли военкомат в российском городе Улан-Удэ. Об этом сообщили авторы Telegram-канала BAZA. По  сведениям от журналистов, инцидент зафиксирован около 20 часов вечера по местному времени на улице Каландаришвили. В социальных сетях распространился ролик, на котором видно, что к преступлению могут быть причастны два человека: мужчина и женщина. Пара бросила ко входу в здание коктейли Молотова. Эти огнеопасные приспособления ранее находились в сумке у фигурантки расследования. Далее одну из бутылок мужчина метнул в дверь, другую — в стекло первого этажа. В общей сложности площадь возгорания составила около одного квадратного метра.

Женщина попыталась поджечь военкомат Курортного и Кронштадтского районов.

Фото и видео: Telegram / BAZA

Теги: военкомат, иркутская область, поджог, улан-удэ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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