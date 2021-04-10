Из здания были эвакуированы 177 человек.

В Воронеже ликвидировали пожар в жилом доме. Об этом рассказали региональные представители ГУ МЧС. По данным экстренного ведомства, пострадала территория в 500 квадратных метров. Сведений о пострадавших или погибших нет. Известно, что пламя распространилось вечером 9 апреля по пятиэтажному зданию на улице Еемеева. Первой воспламенилась кровля.

Спасатели эвакуировали из здания 177 человек. В этом числе оказались маломобильные граждане (две женщины и один мужчина). Остальные воронежцы покинули квартиры самостоятельно. Полностью с пожаром специалистам удалось справиться к 23:44 по местному времени (совпадает с московским).

Далее граждан начали заводить в квартиры, чтобы забрать документы для размещения в гостинице. Коммунальные службы, которые вместе с собственниками начнут поквартирный обход, проверку коммуникаций. пресс-служба городской мэрии

В мэрии отметили, что эксперты определят объем восстановительных работ и подключат дом к коммуникациям. Желающим гражданам предтставлен обогрев.

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