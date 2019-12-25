Информации о пострадавших и погибших нет.

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Барнауле. Об этом рассказали региональные представители ГУ МЧС по региону. Специалисты заметили, что воспламенение зафиксировано в помещении, в котором находятся пластиковые изделия. Пострадала территория в 1,2 тысячи квадратных метров.

В 01:15 (21:15 по московскому времени) дали ликвидацию открытого горения. Площадь 1,2 тыс. кв м. Идет проливка. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Напомним, что диспетчер получил сведения о ситуации в 21:14 вечера 9 апреля (17:14 по московскому времени). Уточнялось, что пламя распространилось на территории склада, расположенного по плице Власихинская, 177. В данном здании находится компания "Пакетон". Фирма занимается реализацией упаковочного материала и продукции из пластика. Склад, в котором произошел пожар, работает как распределительный центр.

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Фото: Piter.tv