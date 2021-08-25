В Воронеже ликвидировали пожар на стройке

В Воронеже ликвидировали пожар на строительной площадке. По информации от экстренных служб, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Огонь затронул четыре этажа в строящемся 20-этажном здании.
Пожар ликвидирован в 11:09 мск на площади 150 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.
пресс-служба ГУ МЧС по региону
Напомним, что информация о пожаре появилась в 09:45. Пламя охватило четыре нижних этажа здания.
55 сотрудников МЧС попали в огненное кольцо при тушении пожара в Мордовском заповеднике.
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