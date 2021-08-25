55 сотрудников МЧС попали в огненное кольцо при тушении пожара в Мордовском заповеднике

55 сотрудников ГУ МЧС попали в огненное кольцо при тушении пожара в Мордовском заповеднике. Кадры распространились по социальным сетям. Инцидент зафиксирован на границе с Нижегородской областью вечером 23 августа. Группа специалистов, а также 18 единиц техники были привлечены для ликвидации возгорания в лесном массиве.
Из-за сильного ветра спасатели оказались отрезаны от путей выхода из пламени. Группа успела вырубить деревья по внутреннему краю горящего кольца. За счет этого возгорание было локализовано.
Осложняли обстановку темное время суток и плохая видимость из-за сильного задымления. Разборка проводилась буквально вручную в условиях нулевой видимости, когда за спинами стеной стоял огненный фронт.
пресс-служба ГУ МЧС по региону
Спустя несколько часов пострадавших удалось эвакуировать на безопасное расстояние от пламени. Никто из пожарных не получил ожогов или отравления парами.
В центре Петербурге три часа тушили хлебозавод "Арнаут".
Видео: Telegram / Mash
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