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В центре Петербурге три часа тушили хлебозавод "Арнаут"
Сегодня, 9:14
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В центре Петербурге три часа тушили хлебозавод "Арнаут"

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Пожару присвоили повышенную сложность.

Ночью 25-го августа на хлебозаводе "Арнаут" в центре Петербурга произошел пожар. Ему присвоили ранг №1-БИС. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. 

Сообщение о происшествии в доме №16 на Чернышевском проспекте поступило во втором часу ночи. Огонь охватил 60 кв. метров в двух боксах производственного здания.

Пожар ликвидировали только в 04:39. В тушении принимали участие 33 человека личного состава МЧС и 7 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге за день нашли более 20 боеприпасов времён ВОВ. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV

Теги: пожар, хлебозавод
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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