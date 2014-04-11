В центре Петербурге три часа тушили хлебозавод "Арнаут"

Пожару присвоили повышенную сложность.

Ночью 25-го августа на хлебозаводе "Арнаут" в центре Петербурга произошел пожар. Ему присвоили ранг №1-БИС. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о происшествии в доме №16 на Чернышевском проспекте поступило во втором часу ночи. Огонь охватил 60 кв. метров в двух боксах производственного здания.

Пожар ликвидировали только в 04:39. В тушении принимали участие 33 человека личного состава МЧС и 7 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге за день нашли более 20 боеприпасов времён ВОВ.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV