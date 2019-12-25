В Воронеже два человека погибли при взрыве газа в жилом доме

В Воронеже два человека погибли при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме. Об этом журналистам рассказали в региональном управлении экстренного ведомства. Известно, что трагедия произошла на территории девятиэтажного двенадцатиподъездного здания около 03:31 утра по московскому времени. Жертвы находились в квартире, в которой зафиксировано обрушение конструкций.
Поступило сообщение о взрыве в панельном доме по адресу улица Хользунова, 88, с последующем горением. Из дома эвакуировано 113 человек, из них 27 человек в масках спасаемого.
пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области
В пресс-служба ГУ МЧС уточнили, что по предварительным данным из-за взрыва обрушились межэтажные перекрытия на третьем и четвертом этажах. Повреждена территория в 20 квадратных метров. Пламя охватило площадь в 120 квадратных метров.В настоящее время открытый огонь ликвидирован, на месте инцидента проводилась проливка конструкций.
На проспекте Металлистов в Петербурге сгорела маршрутка.
Фото: ГУ МЧС по Воронежской области
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