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На проспекте Металлистов сгорела маршрутка
Сегодня, 17:52
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На проспекте Металлистов сгорела маршрутка

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Сведения о пострадавших не поступали.

Около пяти часов вечера на пульт управления МЧС по городу поступил сигнал о пожаре у дома №122 по проспекту Металлистов. 

Прибывшие на место пожарные уточнили, что в маршрутном такси марки "ПАЗ" сгорели сгораемые части. Пожар удалось ликвидировать через 13 минут. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. 

На кадрах, которыми поделились очевидцы, видно, как небольшой огонь быстро превратился в сильный пожар. С огнем боролись 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте

Теги: паз, пожар, сгорела маршрутка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб,

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