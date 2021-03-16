На проспекте Металлистов сгорела маршрутка

Сведения о пострадавших не поступали.

Около пяти часов вечера на пульт управления МЧС по городу поступил сигнал о пожаре у дома №122 по проспекту Металлистов.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что в маршрутном такси марки "ПАЗ" сгорели сгораемые части. Пожар удалось ликвидировать через 13 минут. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

На кадрах, которыми поделились очевидцы, видно, как небольшой огонь быстро превратился в сильный пожар. С огнем боролись 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте