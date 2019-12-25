В Воронеже автоледи на иномарке протаранила киоск

Пожилая пассажирка и ребенок с травмами в больнице.

В Воронеже 38-летняя автоледи не справилась с управлением и врезалась в овощной ларек.

ЧП произошло накануне вечером, 3 августа, около 20 часов. Автомобиль "Ауди" ехал по Ленинскому проспекту в сторону улицы Брусилова. При повороте налево на улицу Арзамасскую женщина не справилась с управлением, и машина на скорости врезалась в торговый киоск с овощами.

В Результате ДТП пострадали 12-летний и 61-летняя пассажиры иномарки. С травмами различной тяжести они госпитализированы в больницу.

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Фото:Piter.TV