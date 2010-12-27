Под Воронежем 2-летний малыш погиб из-за обрыва ЛЭП

Дети играли недалеко от дома и порвали линию электропередач.

В Воронежской области 2-летний ребенок погиб от удара током.

Трагедия произошла 31 июля. Дети, несовершеннолетние братья и сестры, играли во дворе частного дома без присмотра взрослых. Во время игры дети порвали линию электропередач. Оголенный провод под напряжением упал на 2-летнего мальчика. Ребенка экстренно госпитализировали в больницу, но, несмотря на усилия медиков, жизнь ребенка спасти не удалось.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Сотрудниками СК проводятся допросы свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Будет принят весь комплекс мер для установления причин и условий, способствовавших совершению данного преступления. СУ СК РФ по Воронежской области

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Фото: СУ СК РФ по Воронежской области